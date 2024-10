Oristano, si riunisce il Consiglio comunale: la discussione

Il 22 ottobre, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Oristano, si terrà la prima convocazione del Consiglio comunale per discutere diversi temi. Nel caso di mancata partecipazione sufficiente, sono già state fissate due date successive, il 24 e il 29 ottobre. L’Ordine del giorno è denso e articolato, mettendo in luce una serie di questioni centrali per lo sviluppo del territorio. Al centro della discussione si trova la surroga del consigliere Efisio Sanna, che lascerà il suo posto a Maria Speranza Perra. Questo cambiamento sarà accompagnato dalla nomina di un nuovo rappresentante di minoranza nella VII Commissione Consiliare Permanente, che si occupa di Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Manutenzioni, Servizi cimiteriali e Toponomastica. Uno dei punti più attesi sarà la mozione presentata dai consiglieri Marcoli e Obinu, che propongono l’istituzione di una Comunità Energetica Regionale in Sardegna. La mozione mira a proteggere il territorio dalle speculazioni energetiche, un tema particolarmente sentito, vista la crescente pressione dell’industria delle energie rinnovabili sull’isola. In continuità

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie