Oristano, sgomberato il presidio contro la speculazione eolica

Il folto gruppo di manifestanti contro la speculazione eolica non ha intenzione di lasciare il porto di Oristano. Tuttavia, nel primo pomeriggio, le forze dell’ordine sono intervenute sgomberando l’area. Polizia, carabinieri, Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno rimosso i gazebo che fungevano da quartier generale per i manifestanti da diversi giorni. Successivamente è stato eseguito un sequestro a fini probatori. Gli agenti della polizia di Stato hanno identificato tutti i partecipanti, e dodici persone sono state denunciate per aver occupato senza autorizzazione un’area pubblica demaniale, violando il codice della navigazione. Lo sgombero è stato deciso durante un incontro in prefettura, che segue quello di due giorni fa. Nel frattempo, i manifestanti e i rappresentanti dei comitati, su tutti il Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes), non hanno intenzione di cedere. Anzi stanno lanciando un appello ad altri comitati e ai cittadini di tutta la Sardegna affinché continuino la battaglia. In un’altra circostanza oggi, la polizia ha denunciato un residente di Oristano che si stava avvicinando

