Oristano, riapertura delle iscrizioni per trasporto e mensa scolastica

Il Comune di Oristano ha riaperto le iscrizioni per i servizi di trasporto e mensa scolastica, rispondendo così alle numerose richieste pervenute dagli utenti. La decisione arriva in un momento importante, con l’inizio dell’anno scolastico ormai alle porte, offrendo un’ulteriore opportunità per le famiglie che non avevano ancora completato le procedure necessarie. Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, le domande potranno essere presentate a partire da martedì 3 settembre fino alla mezzanotte di giovedì 5 settembre. Questo servizio è di fondamentale importanza per garantire un accesso sicuro e agevole alle scuole, soprattutto per gli studenti che risiedono nelle zone più periferiche del comune. Il termine per presentare la domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica è invece fissato dalle ore 3 settembre fino alla mezzanotte del 23 settembre 2024. La mensa scolastica rappresenta un servizio essenziale per assicurare ai bambini un pasto equilibrato e nutriente durante l’orario scolastico, contribuendo al loro benessere e rendimento. Le famiglie sono invitate a completare le procedure

