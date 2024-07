Oristano, prova scritta per 14 istruttori amministrativo-contabili

Il Comune di Oristano ha programmato la prova scritta della selezione pubblica per l’assunzione di 14 istruttori amministrativo-contabili, fissata per lunedì 22 e martedì 23 luglio 2024 presso il cinema Ariston, situato in viale Armando Diaz 1. La prova scritta, fondamentale per determinare chi avrà l’onore di entrare a far parte dell’amministrazione locale, si terrà il 22 e il 23 luglio 2024 presso i locali del cinema Ariston, situato in viale Armando Diaz 1. La convocazione dei candidati segue un dettagliato calendario, progettato per garantire un processo equo e ordinato. Il lunedì 22 luglio, alle 14:30, sono chiamati a presentarsi i candidati con i cognomi compresi tra Addari e Fedda. Il martedì 23 luglio, alle 10:30, toccherà ai candidati con i cognomi compresi tra Fais e Pannella. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 14:30, è il turno dei candidati con i cognomi compresi tra Parisi e Zuncheddu. È fondamentale che i partecipanti rispettino scrupolosamente giorno, ora e sede assegnati per la prova. I candidati assenti,

