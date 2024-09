Oristano, Poste Italiane semplifica l'accesso con il Qr Code

La funzionalità “Inquadra il Qr Code” presente nelle App Poste Italiane, BancoPosta e PostePay di Poste Italiane, oltre a consentire di svolgere numerose operazioni da remoto, permette di identificarsi senza documenti in modo semplice e rapido, in uno degli 83 uffici postali della provincia di Oristano. Al momento dell’acquisto di un prodotto o servizio presso lo sportello dell’ufficio postale tutti coloro che hanno installato una App di Poste Italiane (App BancoPosta o App Postepay), potranno identificarsi attraverso la scansione del Qr Code visualizzato sul pad presente allo sportello e confermare la propria identità direttamente in app, inserendo il proprio codice di sicurezza o utilizzando la biometria, senza necessità di presentare i documenti identificativi se già in possesso di Poste Italiane. Attraverso “Inquadra il Qr Code” è anche possibile disporre il pagamento di bollettini e di avvisi PagoPa; prelevare senza carta presso gli Atm Postamat abilitati, semplicemente premendo il tasto 9; abilitare i propri prodotti finanziari in ufficio postale e prenotare l’appuntamento in ufficio postale. Con

