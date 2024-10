Oristano piange la scomparsa di suor Maria Consolata Matta

L’arcidiocesi di Oristano ricorda con affetto suor Maria Consolata Matta, al secolo Isabella, scomparsa nelle scorse ore all’età di 93 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata dalle sorelle Bonaria e Angelina, dal fratello Francesco e dalla cognata Rita, insieme ai numerosi nipoti, pronipoti e familiari, che si stringono nel dolore ma anche nel ricordo affettuoso di una vita spesa al servizio degli altri. Suor Maria Consolata ha rappresentato un faro di speranza e generosità per molti. Entrata giovanissima nella vita religiosa, ha dedicato decenni alla cura dei bisognosi, distinguendosi per la sua instancabile dedizione e capacità di ascolto. Non era solo una figura spirituale, ma una presenza calorosa e accogliente, capace di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili. Molti la ricordano per la sua dolcezza e umiltà, qualità che le hanno permesso di entrare nei cuori di chi l’ha conosciuta. Il funerale si svolgerà oggi a Pralormo, in provincia di Torino. La comunità oristanese avrà modo di darle un ultimo saluto nella Santa Messa in

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie