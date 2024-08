Oristano piange Domenico Pittalis, pilastro dello sport cittadino

Oristano perde uno dei suoi più amati protagonisti dello sport e della vita sociale, Domenico Pittalis. Lo storico dirigente della San Paolo, è scomparso nella notte tra domenica e lunedì all’età di 72 anni, a causa di una malattia. La sua scomparsa segna la fine di un’era per la comunità locale, che ha beneficiato enormemente del suo impegno e dedizione. Domenico ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione e alla crescita dello sport tra i giovani oristanesi. Dal 1970, ha ricoperto ruoli importanti nella San Paolo, la società calcistica strettamente legata all’omonima parrocchia. Sotto la sua guida, migliaia di ragazzi del quartiere e della provincia hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al calcio, contribuendo alla formazione di generazioni di sportivi e cittadini. La San Paolo, sotto la direzione di Pittalis, ha rappresentato non solo un centro di aggregazione sportiva, ma anche un punto di riferimento nella vita sociale del quartiere Torangius. Anche dopo lo scioglimento della società calcistica, avvenuto pochi anni fa, Pittalis non ha mai smesso di

