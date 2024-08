Oristano, oltre il 60% dell'acqua si perde lungo le tubature

Un nuovo rapporto dell’Ufficio Studi Cgia di Mestre ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione dell’acqua in Sardegna, con un focus particolare sulla città di Oristano. I dati rivelano una realtà allarmante. Oltre il 60% dell’acqua immessa nella rete idrica della città viene persa a causa delle inefficienze delle tubature. Questo fenomeno non solo rappresenta un grave spreco di risorse, ma solleva dubbi sulla sostenibilità e sulla capacità di gestione delle infrastrutture idriche dell’isola. Secondo il rapporto, a Oristano vengono immessi nella rete circa 444 litri d’acqua per abitante al giorno. Tuttavia, la perdita è pari a 268 litri pro capite quotidiana, il che porta a un impressionante tasso di perdite del 60,4%. Questo significa che più della metà dell’acqua destinata ai cittadini viene sprecata a causa di perdite o inefficienze nel sistema di distribuzione. La situazione in Sardegna, sebbene meno drammatica, rimane comunque preoccupante. A livello regionale, l’acqua immessa nella rete è di circa 424 litri pro capite al giorno, con perdite di 224 litri pro capite al giorno,

