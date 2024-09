Oristano, oltre 1.000 firme contro la speculazione energetica

Ieri il Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes) ha consegnato al Comune di Oristano ben 35 moduli, contenenti un totale di 1050 firme. La raccolta di adesioni rappresenta solo una parte dell’imponente campagna promossa dal gruppo, che si batte contro la speculazione energetica nella provincia. Gruttes, un’organizzazione sempre più presente e attiva sul territorio, ha pianificato di consegnare un ulteriore migliaio di firme ai restanti 58 comuni della provincia di Oristano. La risposta della popolazione è stata finora entusiasta: i banchetti organizzati per la raccolta firme hanno riscosso un grande successo, attirando centinaia di cittadini preoccupati per le conseguenze ambientali e sociali dei progetti energetici in discussione tra pale eoliche e fotovoltaico. L’interesse suscitato è tale che molte persone stanno già chiedendo quando saranno organizzati i prossimi banchetti. Gli attivisti di Gruttes stanno ricevendo numerose richieste dai paesi circostanti per estendere la raccolta firme anche alle loro comunità, segno evidente di una crescente consapevolezza e partecipazione civica. “Per noi sarebbe una gioia e un onore, ma

