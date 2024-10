Oristano, nuovo piano per la gestione delle erbacce

La Giunta comunale di Oristano, su proposta dell’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, ha approvato il programma di gestione delle erbacce in ambiente urbano. Il programma prevede anche l’utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida. “Il programma è stato redatto in linea con quanto deliberato dalla Giunta nei mesi scorsi e nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – precisa il sindaco Massimiliano Sanna -. Il piano tiene conto delle caratteristiche delle aree di intervento ed in particolar modo delle diverse modalità di frequentazione da parte della popolazione e in ogni caso nel rispetto della normativa di settore in relazione alla riduzione dei rischi per la saluta pubblica e l’ambiente. Per questo motivo si è stabilito di prevedere una classificazione comunale delle varie aree, al fine di indicare quelle idonee all’impiego dei prodotti fitosanitari. È stato un lavoro che ha impegnato a fondo gli uffici comunali e ha richiesto il tempo necessario a formulare un programma preciso e soprattutto sicuro a beneficio dell’ambiente e dei

