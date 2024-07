Oristano, l'ex assessore Maninchedda all'attacco dell'arcivescovo

Un’analisi dura e senza esclusione di colpi quella di Paolo Maninchedda, ex assessore regionale ai Lavori Pubblici, che sul sito Sardegna e Libertà lancia una stoccata contro l’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni. L’esponente del Partito dei Sardi, riferendosi alle impressioni del monsignore di ritorno dall’ennesimo convegno della Conferenza Episcopale Italiana sullo spopolamento delle aree interne, lo definisce banale e ripetitivo. “Posto che si tratta di un argomento di grandi proporzioni, non è che l’arcivescovo potesse dire chissà che cosa di nuovo. E infatti dice cose banali, comuni, ripetitive – afferma Maninchedda -. Però, se ne avesse voglia, potrebbe informarsi sullo spopolamento dai preti che ha confinato nei luoghi più impervi della sua diocesi. Sarà un caso, ma i preti che non baciano l’anello sono, dai tempi di Tiddia, tutti confinati in campagna. In città, solo quelli a ginocchia lise”. Maninchedda ammette di nutrire un pregiudizio sui vescovi sardi vedendoli divisi in due gruppi, i pigri e coloro che aspirano al potere. “Quando li

