Oristano, lavori di pulizia al cimitero di Nuraxinieddu

La recente iniziativa di pulizia del cimitero nella frazione di Nuraxinieddu, a Oristano, fa parte di una serie di interventi volti a migliorare l’aspetto e la gestione degli spazi pubblici. L’amministrazione comunale ha incaricato Oristano Servizi, una società controllata dal Comune, di occuparsi della manutenzione. I lavori, che includono sfalcio, rastrellatura e rimozione del materiale vegetale e accumulato, si inseriscono in un piano più ampio per preservare il decoro e garantire la sicurezza delle aree cimiteriali. “Il Comune, attraverso la società in house Oristano servizi, è intervenuto da diversi giorni per la pulizia del cimitero di Nuraxinieddu. Si è proceduto allo sfalcio e alla rastrellatura e alla rimozione del materiale raccolto”, ha affermato l’assessore all’Ambiente e ai servizi cimiteriali Maria Bonaria Zedda. L’attenzione dell’amministrazione per questi spazi è parte di una strategia più ampia per migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita nel territorio. Nelle prossime settimane è previsto che tali azioni si estenderanno anche ad altre aree della città. Rispondendo alle esigenze di una comunità che,

