Oristano, la polizia dà il benvenuto al nuovo questore Aldo Fusco

Lunedì mattina, la Questura di Oristano ha accolto il nuovo questore, il dirigente superiore dottor Aldo Fusco, che si è insediato ufficialmente nella sua nuova posizione. In un gesto di rispetto e commemorazione, il questore Fusco ha partecipato alla deposizione di una corona ai caduti della Polizia di Stato, presso il monumento situato all’ingresso della Questura, prima di incontrare i rappresentanti della stampa locale per un cordiale saluto. Il nuovo questore ha immediatamente avviato una serie di incontri con i dirigenti della Questura e i funzionari-responsabili della Polizia di Stato presenti nella provincia. In seguito, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con le autorità locali, tra cui il prefetto di Oristano, dottor Salvatore Angieri, il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, il presidente del Tribunale di Oristano e il procuratore della Repubblica. Nei prossimi giorni, il questore Fusco continuerà il suo tour di incontri, che includeranno personalità civili, militari e religiose del territorio oristanese, come i Comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e l’arcivescovo monsignor

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie