Oristano, individuati i beneficiari della "Carta Dedicata a Te"

Sono 371 i cittadini di Oristano beneficiari della “Carta dedicata a te 2024”. Li ha individuati l’Inps in applicazione dei criteri fissati dal Decreto interministeriale Masaf/Mef del 4 Giugno 2024 che assegna i finanziamenti a sostegno dei nuclei familiari per l’acquisto di beni di prima necessità. “Il finanziamento per le famiglie consiste in una carta acquisti prepagata del valore di 500 euro, una tantum, che potrà essere ritirata presso tutti gli uffici postali” precisa il sindaco Massimiliano Sanna. “Il Comune ha già avviato la comunicazione ai beneficiari tramite una lettera a cura dell’Ufficio sociale – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru -. La carta, che può essere utilizzata immediatamente, può essere ritirata dal beneficiario o da un soggetto terzo appositamente delegato, in virtù di procura generale o speciale, o di nomina del giudice tutelare, o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura”. Il beneficio è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, nonchè

