Oristano, il Museo si sposta a scuola per le attività didattiche

Nonostante la chiusura temporanea degli spazi espositivi del Palazzo Parpaglia, dovuta ai lavori di ammodernamento, l’assessorato alla Cultura, la Fondazione Oristano e l’Antiquarium Arborense non si fermano e rilanciano un progetto educativo già collaudato in passato: “Museo a scuola”. Il progetto, nato per avvicinare gli studenti oristanesi alla storia e alla cultura del territorio, prevede l’organizzazione di laboratori didattici direttamente nelle aule scolastiche. Un modo innovativo per sopperire alla mancanza momentanea di accesso alle mostre e mantenere vivo il legame tra la scuola e il patrimonio culturale della città. Grazie alla semplicità del formato, è sufficiente uno schermo su cui proiettare le immagini e la presenza del personale dell’Antiquarium e della Fondazione Oristano per far rivivere agli studenti il fascino della storia locale. Le attività proposte spaziano tra vari temi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza coinvolgente e stimolare una riflessione profonda sulle radici storiche e antropologiche della comunità. Il progetto mira a mantenere alta l’attenzione dei giovani verso il patrimonio storico, anche in un momento

