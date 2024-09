Oristano, i sindaci uniti contro la speculazione energetica

A Oristano continua la mobilitazione dei sindaci della provincia contro i pericoli della speculazione legata ai progetti sugli impianti di produzione energetica. In particolare, venerdì mattina, alle 10:30, i sindaci si ritroveranno nella sala convegni del Seminario arcivescovile di Oristano per individuare una linea di condotta comune e tutelare i territori e le comunità locali e il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha chiamato a raccolta i sindaci della provincia con la consapevolezza che il tema dell’invasione eolica sia un tema comune a tutte le comunità locali. “Sono certo che tutti stiamo vivendo con trepidante preoccupazione il problema della transizione energetica, soprattutto per la paventata ipotesi che i nostri territori possano essere individuati come luoghi per l’installazione di impianti di produzione di energia alternativa, in virtù di norme europee e nazionali – scrive il sindaco Sanna nella lettera di invito agli altri primi cittadini -. Il problema della transizione energetica in Sardegna è oggi motivo di un complicato rapporto tra le amministrazioni comunali e i cittadini, i quali riversano

