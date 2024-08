Oristano, dall'allerta meteo a quella degli incendi: il bollettino

Dopo l’allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico, che resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi, la Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta arancione per domani, valido anche in provincia di Oristano, segnalando un pericolo alto e una condizione di attenzione rinforzata per gli incendi. Le previsioni meteorologiche indicano che le condizioni atmosferiche saranno tali da favorire lo sviluppo di incendi con un’intensità del fuoco e una velocità di propagazione elevate. Il rischio è che, se non affrontati con tempestività, questi roghi possano raggiungere dimensioni tali da renderli difficilmente gestibili anche con l’impiego delle forze ordinarie, pur rafforzate. In scenari di questo tipo, potrebbe rendersi necessario l’intervento della flotta aerea statale per il contenimento delle fiamme. L’estate in Sardegna è spesso segnata da un alto rischio di incendi, aggravato dalle condizioni climatiche secche e dai venti, che possono alimentare rapidamente le fiamme. La Protezione Civile è in stato di allerta, pronta a intervenire per proteggere le persone e le proprietà, ma la collaborazione della

