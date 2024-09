Oristano, coperti i turni di Guardia medica per tutto ottobre

Nel mese di ottobre, il punto di Guardia medica di Oristano, in via Carducci, garantirà la sua operatività con turni coperti, assicurando così il servizio. Gli orari di apertura sono stati pianificati per rispondere alle esigenze della comunità, con particolare attenzione ai momenti di maggiore necessità. Durante la prima settimana, i turni inizieranno alle 20 e si concluderanno alle 8 del giorno successivo dal 1 al 4 ottobre. Questo schema prosegue per gran parte del mese, con alcune eccezioni: il 5 e il 12 ottobre, il servizio sarà disponibile a partire dalle 10, mentre il 6 e il 13 ottobre aprirà alle 9. Anche la seconda settimana seguirà lo stesso ritmo, con turni serali dal 14 al 18 ottobre. La presenza continua di personale medico è fondamentale per garantire che ogni cittadino possa accedere rapidamente a cure mediche in caso di necessità. L’operatività del punto di Guardia medica è un elemento fondamentale della rete sanitaria locale, contribuendo a rassicurare la popolazione di Oristano in un periodo in cui la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie