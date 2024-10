Oristano, controlli sul gioco illegale: l'esito del blitz

Negli ultimi giorni, la provincia di Oristano ha visto un’intensificazione dei controlli sul gioco illegale, frutto di un’azione congiunta tra i finanzieri del Gruppo di Oristano e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo intervento si inserisce in un piano nazionale volto a contrastare le irregolarità nel settore del gioco pubblico, garantendo così una maggiore tutela per i consumatori e per le fasce più vulnerabili della popolazione. Nell’ambito di queste operazioni, sono state ispezionate cinque attività commerciali per verificare il rispetto dei requisiti necessari per l’esercizio del gioco. Le verifiche hanno riguardato anche la conformità delle attrezzature utilizzate e l’aderenza alle normative antiriciclaggio. I risultati sono stati incoraggianti: gli operatori controllati hanno dimostrato di rispettare le leggi vigenti in materia di giochi e scommesse. Per massimizzare l’efficacia dell’operazione, le attività ispettive si sono svolte in diverse fasce orarie, con particolare attenzione a quelle più critiche dal punto di vista operativo. Questo approccio ha permesso di monitorare attentamente le sale scommesse situate nelle vicinanze delle scuole, un passo fondamentale

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie