Oristano, controlli della Polizia Ferroviaria: tutti i dati

In occasione del Ferragosto, la Polizia Ferroviaria della Sardegna ha rafforzato le misure di sicurezza nelle stazioni e sui treni, inclusa Oristano, con un bilancio di 1023 persone controllate. I servizi sono stati potenziati, con l’impiego di 56 pattuglie stazionarie e 4 pattuglie a bordo treno, per garantire la sicurezza dei viaggiatori e la regolarità dei servizi ferroviari. Durante il periodo festivo, caratterizzato da un elevato afflusso di viaggiatori e turisti, gli agenti della Polfer hanno intensificato i controlli anche nelle aree adiacenti alle stazioni e in zone vulnerabili a comportamenti illeciti e commercio non autorizzato. L’azione si è concentrata non solo all’interno delle stazioni ma anche a bordo dei convogli, per prevenire e contrastare eventuali problematiche legate alla sicurezza. Le operazioni hanno visto una particolare attenzione verso i comportamenti illeciti. In particolare il commercio non autorizzato e altri atti di disturbo, garantendo così un viaggio più sicuro e sereno per tutti. I controlli intensificati hanno contribuito a mantenere elevati standard di sicurezza e tranquillità durante il picco di

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie