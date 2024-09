Oristano conserva il primato di provincia più sicura d'Italia

Oristano anche nel 2024 si conferma la provincia più sicura d’Italia. La fotografia sull’esposizione dei territori alla criminalità è pubblicata dal Sole 24 Ore che assegna a Oristano il primato assoluto, oltre che quello in numerose classifiche parziali, e a Milano la maglia nera per numero di reati denunciati. Con 7093,9 denunce ogni 100mila abitanti il capoluogo lombardo è ancora una volta quello con il più alto indice di criminalità davanti a Roma e Firenze. Le tre città metropolitane sono in testa per numero di reati denunciati, ciascuna con oltre 6mila episodi ogni 100mila abitanti, seguite da Rimini. I dati fotografano i delitti emersi in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). Per elaborare le classifiche provinciali il numero dei segnalazioni rilevate è stato rapportato alla popolazione residente della provincia (Istat al 1 gennaio di ogni anno). Fa eccezione il bacino di utenza di Cagliari che corrisponde

