Oristano, chiude il cimitero San Pietro: cosa c'è da sapere

Il cimitero San Pietro di Oristano sarà chiuso al pubblico lunedì 30 settembre e mercoledì 2 ottobre, dalle ore 8 alle 14, per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria. Il Comune di Oristano ha annunciato che l’intervento è necessario per garantire la sicurezza e il decoro del luogo. I lavori programmati includono la sistemazione delle strutture interne e la messa in sicurezza delle aree più soggette a usura, come camminamenti, muretti e altri elementi architettonici. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio arrecato e rassicura i cittadini che si tratta di un intervento mirato a prevenire situazioni di rischio e a mantenere il cimitero in condizioni ottimali. In particolare, le famiglie che hanno necessità di far visita ai propri cari, o devono svolgere altre attività al cimitero, dovranno organizzarsi in base agli orari di chiusura straordinaria. Tuttavia, il servizio riprenderà regolare a partire dal pomeriggio di ciascuna delle due giornate di chiusura. Chiunque abbia dubbi o necessità di ulteriori chiarimenti può rivolgersi agli uffici comunali di competenza o

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie