Oristano celebra la Madonna del Rimedio: il programma

Oristano si prepara a celebrare per il 72esimo anniversario dell’incoronazione della Madonna del Rimedio, patrona dell’arcidiocesi di Oristano, si svolgeranno con un ricco programma di eventi e liturgie che coinvolgeranno l’intera comunità e non solo. Le festività inizieranno sabato 24 agosto con un’intensa giornata di eventi. Alle ore 17:30, i fedeli sono invitati a partecipare al Rosario, seguito alle ore 18 dalla Santa Messa. Alle 19, presso la basilica, sarà presentato un sussidio per la novena e inaugurata una mostra storico-artistica e documentaria. La giornata si concluderà con un concerto e la visita alla mostra. Domenica 25 agosto, il programma prevede alle 8 una Santa Messa, mentre alle 17:30 si reciterà il Rosario e alle 18 avrà luogo un’altra Santa Messa. Alle 19, il Simulacro della Madonna sarà accompagnato a Bonarcado, segnando l’inizio della “Peregrinatio Mariae”, che interesserà anche i paesi di Milis, Tramatza, San Vero Milis, Zeddiani e Massama. Mercoledì 28 agosto si terrà una Santa Messa alle 19 nella chiesa parrocchiale di Massama,

