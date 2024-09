Oristano, caccia al tesoro tra indovinelli sui personaggi storici

Posted By: Settembre 17, 2024

Il percorso prevede una serie di indizi da seguire per indovinare i personaggi protagonisti della storia oristanese. Nel centro storico, si dovranno trovare i luoghi collegati a questi personaggi. È la nuova originale caccia al tesoro organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Oristano e dalla Fondazione Oristano attraverso l’Archivio storico comunale e il Centro di documentazione sulla Sartiglia. “Chi e dove” il titolo della nuova iniziativa in programma venerdì 20 settembre dalle 20 alle 21:30 al Centro di documentazione sulla Sartiglia in via Eleonora d’Arborea. “La formula è la stessa della caccia al tesoro che abbiamo sperimentato con successo ad agosto durante Shopping sotto le stelle. Il pubblico ha apprezzato quell’iniziativa e con la stessa formula organizziamo questo nuovo appuntamento focalizzando l’attenzione sui personaggi storici e i luoghi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie