Oristano, auto bloccata nel sottopasso allagato: cosa è successo

Nel tardo pomeriggio di ieri, un’auto è rimasta bloccata nell’acqua all’interno del sottopasso di viale Marconi, a Oristano, a causa di un violento nubifragio che ha colpito la città. Il conducente, dopo aver spento il motore, si è trovato in una situazione di emergenza. Pochi minuti dopo, una pattuglia della polizia è intervenuta sul posto, riuscendo a mettere in salvo l’automobilista. Il nubifragio, che si è abbattuto sulla città poco dopo le 20, ha creato non pochi disagi in diverse aree di Oristano, specialmente in quelle più basse. Le forti piogge hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, rendendo difficile la circolazione e allagando numerose abitazioni e attività commerciali. In alcune zone, il livello dell’acqua ha superato i bordi dei marciapiedi. Con il cessare delle piogge, la situazione ha iniziato a migliorare. Le strade hanno cominciato a svuotarsi, e il sottopasso di viale Marconi ha ripreso lentamente la sua funzionalità. Tuttavia, resta alta l’attenzione sulle conseguenze del nubifragio. Nelle prossime ore sono previsti sopralluoghi per valutare i

