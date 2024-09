Oristano, assegnati i posteggi ambulanti per la Festa del Rimedio

Giovedì 5 settembre, dalle 8:30 alle 13, saranno assegnati i posteggi per gli ambulanti del settore alimentare e non alimentare in occasione della prossima Festa del Rimedio a Oristano. Gli operatori dovranno presentarsi per il ritiro dell’autorizzazione e per l’assegnazione del posteggio, dovranno essere muniti di documento di identità, marca da bollo da 16 euro, se non già assolta in modo virtuale, ricevuta del pagamento del suolo pubblico, domanda in originale ed eventuale delega al ritiro dell’autorizzazione in caso di assenza dell’operatore assegnatario. La mancata presentazione della documentazione, nei luoghi, nelle date e negli orari indicati, comporterà perdita dello spazio pubblico. Sarà conseguente la riassegnazione dei posteggi agli operatori “spuntisti” presenti durante le operazioni di assegnazione e nelle date previste per lo svolgimento della fiera. Dalle ore 8 alle 10:30 gli assegnatari dell’area sterrata nel tratto compreso da strada statale 292 a via Santa Maria Bambina. Walter Vacca, Claudio Usai, Valeria Pisanu, Artemio Murroni, Artemio Gaviano, Rossano Pianu, Sara Camedda, Monica Diana, Marcello Porcu, Ivan

