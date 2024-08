Oristano, apertura straordinaria del Mercatino del libro usato

A grande richiesta, il Mercatino del libro usato prolunga la sua apertura, offrendo ai cittadini di Oristano un’opportunità in più per visitarlo e approfittare delle numerose occasioni disponibili. Venerdì 30 agosto, infatti, il mercatino rimarrà aperto con orario straordinario dalle 17:45 alle 20:15. L’iniziativa, che sta riscuotendo un notevole successo in questi giorni, è frutto della collaborazione tra la Consulta Giovani e gli assessorati alle Politiche Giovanili, Servizi Sociali e Cultura del Comune di Oristano. Il mercatino si è rivelato non solo un punto di riferimento per la compravendita di libri usati, ma anche un luogo di incontro per la comunità, in particolare per i giovani e le famiglie del territorio. Questa giornata aggiuntiva rappresenta un’ulteriore occasione per chi non ha ancora avuto modo di partecipare o per chi desidera tornare a curiosare tra i tanti volumi disponibili. L’offerta del mercatino è ampia e variegata, comprendendo libri scolastici, testi universitari, romanzi e saggi, tutti a prezzi accessibili. “La decisione di prolungare l’apertura del mercatino è

