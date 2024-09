Oristano, al via la riqualificazione del Parco della Resistenza

Con un intervento da 140 mila euro, finanziato dalla Regione, il Comune di Oristano riqualificherà il parco della Resistenza in viale Repubblica. Per il più importante polmone verde della città, che si estende su una superficie di 2 ettari e mezzo, con percorsi pedonali sviluppati per circa 350 metri, un’area cani, aree fitness e gioco, un laghetto e piazzole di sosta, si prevedono una serie di lavorazioni che lo renderanno pienamente fruibile, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di aree attrezzate per lo sport, aree gioco attrezzate e cura del verde. “Il Parco della Resistenza è un punto di riferimento importante del sistema ambientale cittadino – osserva il sindaco Massimiliano Sanna -. Un’area molto frequentata e apprezzata da giovani e bambini, anziani, studenti e famiglie e proprietari di cani, che la scelgono per trascorrere il loro tempo libero, socializzare e fare una passeggiata in tranquillità. Con questo progetto vogliamo incentivare la diffusione di una cultura ambientale e sostenibile, favorendo lo sport all’aria aperta e l’utilizzo di spazi idonei

