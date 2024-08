Oristano, al via la raccolta firme contro la speculazione energetica

A Oristano il Gruttes, Gruppo Tutela Territorio Sardo, organizza una nuova iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la speculazione energetica che minaccia il paesaggio e il patrimonio culturale della Sardegna. In particolare, giovedì 22 e venerdì 23 agosto, dalle 10 alle 19, gli attivisti del gruppo saranno presenti con un banchetto firme presso il Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano. Il Gruttes è impegnato da tempo nella difesa del territorio sardo contro l’installazione indiscriminata di impianti eolici, spesso progettati in prossimità di aree archeologiche di grande valore storico e culturale. Gli attivisti denunciano che tali impianti non solo deturpano il paesaggio, ma possono anche compromettere la conservazione di siti di inestimabile importanza per l’identità sarda. Infine, il banchetto al centro commerciale Porta Nuova sarà un’occasione per informare la cittadinanza sui rischi legati alla speculazione energetica e raccogliere firme per richiedere una maggiore regolamentazione e controllo sull’installazione degli impianti. I cittadini di Oristano e dintorni sono invitati a partecipare numerosi. Solo unendo le proprie voci a quelle di chi difende

