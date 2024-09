Oristano, al via la nuova riqualificazione delle aree verdi

Al via la riqualificazione del giardino Annadina Cozzoli nella via Sa Sartiglia e delle aree verdi di via Costa e via Isili a Oristano. Il Comune ha affidato i lavori alla Cooperativa sociale Santo Stefano di Cagliari che con un progetto da 38mila euro interverrà per la valorizzazione delle tre aree. “Le condizioni attuali delle tre aree non consentono un pieno utilizzo da parte dei cittadini e interveniamo per restituirle alla piena disponibilità pubblica – evidenzia il sindaco Massimiliano Sanna -. Per raggiungere questo obiettivo è necessario migliorare le condizioni del verde e ripristinare i camminamenti, definire i contorni delle superfici a prato e sistemare panchine, cestini, fontanelle e illuminazione. Gli interventi riguardano anche gli allacci idrici per l’impianto di irrigazione”. “Nell’area fra la via la Maddalena e via Isili è necessario un intervento migliorativo che interessa il verde pubblico e le infrastrutture – precisa l’assessore all’Ambiente e al verde pubblico Maria Bonaria Zedda -. Dovrà essere garantita la fruibilità in sicurezza alle persone impedendo l’accesso ai veicoli. Nel

