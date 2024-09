Oristano, al via i lavori di rifacimento della via Carmine

Mercoledì 4 settembre partiranno a Oristano i lavori di rifacimento della via Carmine, nel tratto compreso tra via Ciutadella de Minorca e via Crispi. Questo intervento fa parte di un progetto di riqualificazione del centro storico della città, finanziato con un investimento di un milione e mezzo di euro da parte del Comune di Oristano. I lavori interesseranno un’importante arteria cittadina e seguono altri interventi di riqualificazione già completati nelle vie limitrofe. L’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete, ha sottolineato che la nuova pavimentazione della via Carmine sarà realizzata in basalto, mantenendo così la continuità estetica e strutturale con gli interventi già effettuati in altre parti del centro storico. Questo materiale, scelto per la sua durabilità e qualità estetica, contribuirà a migliorare l’aspetto e la funzionalità delle strade cittadine. Per ridurre al minimo i disagi causati dai lavori, il traffico su via Ciutadella de Minorca sarà regolato con doppio senso di circolazione, mentre via Crispi rimarrà aperta al traffico nei tratti non interessati dai lavori. Nonostante le limitazioni dovute

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie