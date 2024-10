Oristano, addio al dottor Antonello Gallus: il cordoglio della Asl

Oristano è in lutto per la scomparsa del dottor Antonello Gallus, un professionista stimato e un uomo profondamente impegnato nella lotta contro il cancro. Gallus, originario di Borore e laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari, aveva dedicato la sua carriera alla radiodiagnostica e alla diagnostica per immagini, specializzandosi presso l’Istituto di Scienze radiologiche di Sassari. Dopo una prima esperienza all’ospedale Zonchello di Nuoro, dal 2001 era in servizio presso la Asl 5 di Oristano, dove ricopriva un ruolo chiave come responsabile della Radiologia territoriale dell’ospedale San Martino. Era inoltre il referente del programma di screening mammografico, un incarico che gli consentiva di essere in prima linea nella diagnosi precoce del tumore al seno. Il suo impegno in questo campo lo ha portato a divenire una figura di riferimento per molte donne della provincia. Il dottor Gallus non si limitava al lavoro ospedaliero. Da anni era volontario della sezione oristanese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), associazione di cui era stato vicepresidente e

