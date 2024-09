Oristano, Acqua & Sapone inaugura il punto vendita in via Tirso

Dal 16 settembre, Oristano si arricchisce di un nuovo punto vendita Acqua & Sapone, situato in via Tirso 110. Il negozio, parte della nota catena nazionale, apre le porte ai clienti offrendo una rinnovata esperienza di shopping, all’insegna della convenienza e della qualità. La nuova apertura rappresenta un cambiamento per il quartiere, con l’obiettivo di fornire un servizio migliorato e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. Il punto vendita non solo propone una vasta gamma di prodotti per l’igiene personale e della casa, ma punta a distinguersi per la cortesia del personale e la cura del cliente. La catena, già conosciuta a livello nazionale, rafforza così la sua presenza nel territorio sardo, promettendo un’esperienza di acquisto più conveniente e attenta ai bisogni locali. Il nuovo punto vendita si propone non solo come uno spazio commerciale, ma anche come un luogo di riferimento per la comunità, con promozioni vantaggiose e un’ampia offerta di prodotti di qualità. Con questa apertura, Acqua & Sapone mira a consolidare il suo legame con

