(Adnkronos) - Meglio le orecchie di coniglio, la pelle della testa di manzo, il polmone del cavallo o il collo di pollo? Per chi ha un cane ed è abituato a comprare gli snack e gli spuntini per l'amico a 4 zampe, la scelta può rivelarsi semplice o addirittura scontata. Per chi non ha dimestichezza con le prelibatezze destinate all'animale domestico per eccellenza, il menù può risultare a dir poco curioso, soprattutto se il cibo è esposto in confezioni trasparenti che non lasciano spazio alla fantasia. A Cortina d'Ampezzo, basta fare un salto nella celebre Cooperativa, lo storico magazzino su Corso Italia. Nel cuore della Perla delle Dolomiti, l'attenzione alle esigenze dei turisti si allarga fino a soddisfare i gusti 'particolari' dei cani. Ecco quindi, in un reparto al piano ammezzato, la visione che - per forza - ruba l'occhio.

Nelle giornate di vacanza si può offrire a Fido un bocconcino di polmone di cavallo, che nella busta somiglia vagamente a uno spezzatino. Si sale di livello con lo stomaco di pollo essiccato, alla modica cifra 10,20 euro per 250 grammi. La pelle di testa di manzo essiccato, dice chi se ne intende, è uno snack resistente e impegnativo: il cane può dedicarsi per ore a masticare i lembi, la spesa di 14 euro e spicci appare ragionevole. Ai bipedi non proprietari di cani - ma forse anche a qualche cinofilo convinto - non verrebbe mai in mente di comprare una confezione di orecchie pelose di coniglio. Eppure, a quanto pare, il prodotto 'tira': è uno snack che funziona da antistress e favorisce l'igiene dentale. Chissà se funzionano meglio i colli di pollo essiccati: 18,90 euro per 250 grammi, una vera leccornia. Forse.