Operazione antidroga nel centro di Oristano, due arresti

Venerdì pomeriggio il centro di Oristano è stato al centro di un’importante operazione antidroga dei carabinieri con due arresti. L’intervento fa parte delle attività intensificate dal Comando provinciale, mirate alla prevenzione e repressione dei crimini, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori. L’operazione si è svolta in via Gennargentu, dove i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza due uomini, un 32enne di Oristano e un 23enne originario di Decimomannu. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine su tre giovani, fermati dai carabinieri dopo essersi incontrati per strada, ha portato alla loro fuga alla vista dei militari. Durante l’inseguimento, uno dei fuggitivi ha lasciato cadere una busta contenente un chilogrammo di marijuana e 513 grammi di cocaina, prontamente recuperata dai carabinieri. Due dei tre sospetti sono stati bloccati e arrestati. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di rinvenire ulteriori quantità di sostanze stupefacenti, sia cocaina che marijuana,

Fonte: Il Giornale di Oristano

