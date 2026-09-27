(Adnkronos) - Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere sulla A14 nella zona di Bologna è stato investito ieri sera verso le ore 22.00 al km 11+000, in direzione sud. L'uomo è morto per le lesioni poco dopo all'ospedale Maggiore.

La vittima era originaria della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'investitore italiano residente a Modena aveva un tasso alcolico oltre 2.0 g/l ed è stato denunciato.