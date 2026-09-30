Onde e cavalli vapore, a Sassari il volume sulla storia dell'etere - Notizie

Giovedì 1 ottobre, alle 18.30, nella Biblioteca comunale di piazza Tola a Sassari nell'ambito del Genera Festival Rai Libri presenta il volume "Onde e cavalli vapore. Come il Servizio Pubblico Radiotelevisivo ha messo in moto il Paese".All'incontro, cui parteciperà anche il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, i giornalisti Tiziana Ribichesu e Pasquale Alfieri (curatori del volume insieme con Gino Alberico e Roberto Valentini), dialogheranno con Andrea Frigo, caposervizio ANSA Sardegna.Il libro, edito da Rai Libri, ripercorre un secolo di storia italiana attraverso i mezzi che hanno portato l'informazione Rai fuori dagli studi, per raccontare il Paese in diretta: automobili, furgoni, pullman regia, motociclette ed elicotteri.Dalle prime trasmissioni radiofoniche del 1924 alle tecnologie più avanzate, il volume racconta anche le persone che hanno contribuito al successo del servizio pubblico. "Un viaggio affascinante lungo un secolo di storia italiana, raccontato attraverso i mezzi che hanno reso possibile vedere, ascoltare e vivere il Paese in diretta. Dalle prime trasmissioni radiofoniche dell'Unione Radiofonica Italiana fino alle tecnologie radiotelevisive più avanzate, il libro ricostruisce il ruolo fondamentale dei veicoli della Rai e della sua missione di Servizio Pubblico".La presentazione del volume rientra nel cartellone di Genera Festival 2026, manifestazione che si sviluppa per cinque giorni tra Sassari e Alghero: presentazioni di libri, incontri teatrali, podcast con protagonisti i giovani.Il clou sarà il Premio giornalistico della Sardegna: sabato 3 ottobre, alle 18, al Teatro Civico di Alghero la cerimonia, condotta da Tiziana Ribichesu, quest'anno riconoscerà il lavoro di Marzio G. Mian, Andrea Vianello, Marco Cattaneo, Silvia Vecchini e Sualzo, Giovanni Fancello, Attilio Mastino, Emanuela Pala e Maria Gianniti."Abbiamo premiato chi sceglie di essere presente dove accadono i fatti, anche quando raccontarli comporta dei...

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