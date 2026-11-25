"Oltre i muri del silenzio", Aou e Università Cagliari contro violenza sulle donne - Notizie

"Oltre i muri del silenzio: prevenzione, ascolto e rete contro la violenza sulle donne": è l'evento rivolto ai cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni, dedicato alla violenza di genere promosso dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e dal Dipartimento di Scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Cagliari che si svolgerà venerdì 27 novembre nell'Aula Congressi del blocco I della Cittadella universitaria di Monserrato.L'evento si aprirà alle 9.30 con il saluto delle autorità e dalle 10 alle 12 seguirà la tavola rotonda in cui interverranno professioniste e professionisti che incontrano le donne in ogni fase del percorso di cura, tutela e sostegno. Interverranno il professor Stefano Angioni, direttore di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Duilio Casula e i ginecologi Maurizio Nicola D'Alterio e Stefania Sanna, le avvocate Anna Maria Busia, Monica Puggioni e Patrizia Schiarizza, le ostetriche Elena Todde e Federica Murgia, la professoressa Federica Pinna, direttrice di Psichiatria del San Giovanni di Dio e Beatrice Rita Meloni, studentessa di medicina.La violenza sulle donne è un fenomeno ancora troppo diffuso, i dati presentati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 evidenziano come circa 1 donna su 3 nel mondo, il 31,6%, pari a 840 milioni di donne e ragazze, ha subito nel corso della propria vita violenza fisica e/o sessuale da un partner intimo o violenza sessuale da una persona diversa dal partner. Il 25,8% delle donne tra i 15 e i 49 anni (e il 24,7% di quelle dai 15 anni in su) che hanno avuto una relazione, ha subito violenza fisica e/o sessuale da un partner intimo attuale o precedente almeno una volta nella vita. Oltre 1 ragazza su 5 tra i 15 e i 19 anni sposata o in coppia ha già subito violenza fisica e/o sessuale da un...

Leggi tutto su Ansa Sardegna