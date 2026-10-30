Oltre 78mila missioni del 118 in estate, +22% rispetto ad altri mesi 2026 - Notizie

Dal 15 giugno al 30 settembre, sono state oltre 78mila le missioni gestite dal 118 in Sardegna.La domanda di soccorso è cresciuta del 22% rispetto ai mesi precedenti, fronteggiata con il rafforzamento della rete territoriale nelle aree a maggiore afflusso turistico. A rivelarlo è l'Azienda regionale per l'emergenza urgenza con i dati a consuntivo del piano di potenziamento estivo 2026, avviato lo scorso 15 giugno con l'obiettivo di adeguare la disponibilità e la distribuzione dei mezzi di soccorso all'incremento stagionale della domanda proprio nei mesi di luglio e agosto.I dati delle centrali operative 118 di Cagliari e Sassari confermano quindi questa tendenza. Nel 2026, tra gennaio e la prima metà di giugno, il servizio ha ricevuto mediamente 488 chiamate al giorno, salite a 596 durante il periodo estivo, con un incremento del 22,1%. Un andamento analogo era stato osservato nel 2025, quando le chiamate erano aumentate del 18,7%, passando da 472 a 560 al giorno. A questa crescita stagionale si aggiunge un aumento generale delle richieste di soccorso nel 2026 rispetto all'anno precedente, pari al 3,5% nel periodo gennaio-14 giugno e al 6,5% durante l'estate.Complessivamente, tra il 15 giugno e il 30 settembre 2026, le Centrali operative hanno gestito 78.357 missioni, circa 5.000 in più rispetto all'anno precedente. Nel periodo estivo, l'elisoccorso è intervenuto in 830 casi, tra cui 40 interventi in luoghi particolarmente impervi.Per rispondere a questa maggiore domanda, il piano 2026 ha previsto il rafforzamento della rete territoriale ordinaria, che conta 198 postazioni di soccorso di base e 37 postazioni di soccorso avanzato. A queste si sono aggiunte, durante il periodo estivo, 9 postazioni di base e 5 infermieristiche, oltre alla trasformazione temporanea di 3 postazioni di base in postazioni infermieristiche...

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