Oristano

Il Centro studi agricoli: “Il sistema produttivo condizionato per i prossimi 30 anni, serve una legge regionale“

Cresce la preoccupazione sull’utilizzo delle terre coltivabili per l’installazione di impianti agrovoltaici: secondo alcune stime, segnala il Centro studi agricoli, sarebbero oltre 200.000 gli ettari produttivi in attesa di autorizzazione e verifica dell’idoneità. Ora il CSA chiede un confronto con la nuova presidente della Regione per fare il punto della situazione.

“Nei giorni scorsi abbiamo analizzato la situazione dei terreni che gli agricoltori sardi stanno cedendo ai signori dell’energia europei e mondiali, per costruirci strutture per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici”, ha detto il presidente Tore Piana. “La situazione non può lasciarci indifferenti, perché il processo di acquisizione sta interessando migliaia di ettari agricolo produttivo. Si calcolano oltre 200.000 ettari, una quantità talmente grande che potrebbe condizionare il sistema produttivo agricolo sardo per i prossimi 30 anni”.

Per il CSA, le ripercussioni sul settore produttivo richiedono una valutazione attenta. “Come associazione agricola non siamo contrari a priori, ma una estensione di questa proporzione interessata a agrivoltaico ci preoccupa enormemente”, ha affermato Piana. “Per questo motivo riteniamo che serva urgentemente fermarsi per riflettere. La Regione