Oli, panifici e gelaterie, Sardegna primeggia in guide del Gambero Rosso - Notizie

Sono 10 le aziende sarde inserite con il massimo punteggio, Tre Foglie, Tre Pani e Tre Coni, nelle tre guide del Gambero Rosso come migliori Oli, Panifici e Gelaterie d'Italia. La premiazione si è svolta a Napoli nell'ambito di Rotte Mediterranee. Il riconoscimento Azienda dell' anno è andato a Accademia Olearia di Alghero, guidata dalla famiglia Fois. È uno dei 15 premi speciali assegnati alle realtà che si sono distinte per qualità, innovazione e valorizzazione del territorio. Non solo, tre delle quattro aziende di famiglia hanno conquistato le Tre foglie: Argei fruttato medio-Tenute Fois; Fruttato medio-Eredi Giuseppe Fois; Riserva del produttore dop Sardegna-Accademia Olearia. "È un grande orgoglio - commenta la famiglia Fois - poter contribuire a dare lustro alla nostra amata regione Sardegna, il nostro lavoro sarà proseguire in questa direzione, per far conoscere, apprezzare e ricercare sempre più il prodotto della nostra isola". Stesso risultato anche per un'altra azienda algherese, F.lli Pinna con Antichi Uliveti del Prato. Tre Foglie inoltre a un'altra eccellenza, Cuncordu bio di Masoni Ollastu di Villacidro.Per quanto riguarda il comparto della panificazione artigianale salgono a tre le aziende premiate con i tre Pani, con due conferme e una novità. Pbread Natural Bakery di Stefano Pibi li conquista per il settimo di fila, e per la seconda volta Madriga di Carlo Defraia, sempre a Cagliari. Passa da due a Tre Pani, Kentos - il pane dei centenari, fondata a Orroli da Viviana Sirigu, portata avanti con la figlia Simona Prasciolu, il figlio Davide e una rete di 60 famiglie, "tra cui i mugnai e 35 contadini che coltivano il grano duro Senatore Cappelli biologico e da filiera sarda - spiega dal palco Simona - Questo premio va a mia madre Viviana che con grande passione e dedizione...

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