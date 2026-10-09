Ocean&Climate Village a Cagliari tra mare, biodiversità e clima - Notizie

Ocean&Climate Village. Uno spazio espositivo tra la base di Luna Rossa, l'ex terminal crociere e il mare. La mostra si articola in quattro sezioni tematiche - One Ocean, The Climate Engine, Biodiversity e Ocean Anomalies. La prima - One Ocean - introduce l'idea dell'oceano come un unico sistema globale, continuo e interconnesso, mostrando come i diversi mari e bacini oceanici siano profondamente interconnessi. La mappa di Spilhaus, con l'oceano al centro della rappresentazione del pianeta, diventa la chiave di lettura dell'intera esposizione e invita ad adottare una nuova prospettiva sulle relazioni che legano oceano, terre emerse e attività umane. Tra gli elementi esposti, una riproduzione 3D del granchio blu, specie originaria delle coste atlantiche del Nord America e oggi presente anche nel Delta del Po, rende visibili le connessioni tra ecosistemi marini, cambiamenti ambientali e attività umane. Con The Climate Engine, il percorso approfondisce il ruolo dell'oceano nella regolazione del clima terrestre, illustrando i processi attraverso cui assorbe e redistribuisce il calore, immagazzina carbonio e umidità e contribuisce agli equilibri climatici del pianeta, sottolineando al tempo stesso l'impatto delle attività umane su questo delicato equilibrio. La sezione ricostruisce inoltre un tassello della ricerca in campo condotta dal team scientifico del progetto Follow the Ice della Fondazione Università Ca' Foscari, impegnato nel carotaggio dei ghiacciai sulle Alpi, in Artico e sulla catena himalayana. Un carotiere manuale e la riproduzione di una carota di ghiaccio, di cui leggere la stratigrafia, avvicinano il pubblico a uno degli archivi più preziosi per comprendere l'evoluzione del clima.Biodiversity esplora la ricchezza degli ecosistemi marini e le relazioni che sostengono la vita nell'oceano, evidenziando il ruolo della biodiversità nel mantenimento dell'equilibrio dell'intero sistema oceanico. L'allestimento è arricchito da campioni biologici che permetteranno ai visitatori di conoscere più da vicino...

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