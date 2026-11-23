Quando montare le gomme invernali, cosa prevede la legge e quali alternative scegliere? Con l’arrivo del freddo torna, infatti, il momento di preparare l’auto alla stagione invernale. Dal cambio degli pneumatici al controllo della pressione, passando per catene da neve e gomme quattro stagioni, sono diverse le accortezze che permettono di affrontare i mesi più freddi con maggiore sicurezza. A fare luce su cosa sapere per viaggiare in regola e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze è l'Aci. Il 15 novembre è passato e sulle strade interessate dalle ordinanze sono entrati in vigore gli obblighi invernali. Per molti automobilisti il problema sembra quindi risolto: gomme cambiate, oppure catene nel bagagliaio, e se ne riparla in primavera. In realtà, è proprio adesso che vale la pena fare qualche controllo. Essere formalmente in regola non significa automaticamente avere un’auto preparata bene per affrontare freddo, pioggia, neve e ghiaccio.

Ci sono errori molto comuni: pneumatici corretti ma sgonfi, catene mai provate e magari incompatibili con la misura montata, gomme invernali soltanto su un asse oppure un codice di velocità che viene dimenticato quando arriva la primavera. Il periodo normalmente interessato dagli obblighi invernali sulle strade sottoposte a specifica ordinanza va invece dal 15 novembre al 15 aprile. In alcune zone, soprattutto sulle strade di montagna, possono però essere stabiliti periodi differenti. La circolare del Mit chiarisce inoltre un punto spesso trascurato: se gli pneumatici invernali rispettano completamente le caratteristiche riportate sulla documentazione del veicolo, compreso l’indice di velocità, non esistono limitazioni temporali al loro utilizzo. Dal punto di vista pratico, però, utilizzare pneumatici invernali durante i mesi più caldi non rappresenta generalmente la soluzione ideale per prestazioni, usura e consumi.

Cosa dice il Codice della Strada sull'obbligo invernale

La direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 individua normalmente nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile la stagione nella quale gli enti proprietari o concessionari delle strade possono imporre le dotazioni invernali. Questo significa che non esiste un obbligo indistinto su tutte le strade italiane. L’articolo 6 del Codice della Strada consente infatti agli enti competenti di prescrivere che i veicoli siano equipaggiati con pneumatici invernali oppure abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio. L’obbligo va quindi verificato sulla strada che si intende percorrere, attraverso la segnaletica e le ordinanze emesse dagli enti proprietari o dai concessionari. In presenza di particolari condizioni climatiche o su strade di montagna, la direttiva ministeriale permette inoltre di adottare periodi differenti rispetto alla finestra standard 15 novembre-15 aprile.

Alternative alle gomme invernali: catene, quattro stagioni e calze da neve

Sulle strade dove l’ordinanza prevede pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli a bordo, è possibile continuare a utilizzare pneumatici estivi purché si disponga di dispositivi idonei e compatibili con il proprio veicolo. Le catene devono quindi essere della misura corretta per gli pneumatici montati e devono essere utilizzabili sulla vettura secondo quanto previsto dal costruttore. Questa possibilità è espressamente prevista dal Codice della Strada, che pone sullo stesso piano, ai fini dell’adempimento dell’ordinanza, la presenza di pneumatici invernali oppure di mezzi antisdrucciolevoli a bordo. Una delle domande più frequenti riguarda gli pneumatici quattro stagioni, 'all season o four season'. Se sono regolarmente omologati per il veicolo e riportano le marcature richieste per l’impiego invernale, possono assolvere all’obbligo senza rendere necessario avere anche le catene a bordo, salvo eventuali prescrizioni specifiche imposte sulla strada percorsa.

Il vantaggio delle quattro stagioni è proprio quello di poter essere utilizzate durante tutto l’anno, evitando il doppio cambio stagionale. Si tratta però di una soluzione di compromesso. In condizioni invernali particolarmente difficili un pneumatico specificamente progettato per l’inverno può offrire prestazioni migliori. Gli pneumatici invernali previsti dalla normativa italiana sono identificati dalle marcature M+S, MS, M-S oppure M&S, sigle che derivano dalle parole inglesi Mud and Snow, cioè fango e neve. Su molti pneumatici è presente anche il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), riconoscibile dalla montagna a tre cime con un fiocco di neve al centro. Quest’ultimo simbolo indica che lo pneumatico ha superato specifici test di prestazione sulla neve e rappresenta quindi un’informazione ulteriore rispetto alla semplice marcatura M+S.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 febbraio 2023 ha aggiornato le regole sui dispositivi supplementari di aderenza, introducendo come riferimento la norma Uni EN 16662-1:2020. Le cosiddette calze da neve conformi ai requisiti previsti possono quindi essere utilizzate come dispositivi supplementari di aderenza. Prima dell’acquisto è fondamentale verificare la marcatura di conformità e la compatibilità del dispositivo con la misura degli pneumatici montati sul proprio veicolo. Il testo del provvedimento è disponibile nella Gazzetta Ufficiale.

Multe, regole per le due ruote e controlli periodici

Ignorare un’ordinanza che impone le dotazioni invernali può comportare una sanzione. Fuori dai centri abitati, l’articolo 6 del Codice della Strada prevede per la violazione degli obblighi e delle limitazioni una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro. Nei centri abitati, dove le prescrizioni possono essere adottate attraverso le ordinanze previste dall’articolo 7, la sanzione per la violazione degli obblighi o delle limitazioni è compresa tra 42 e 173 euro. Inoltre, quando i mezzi antisdrucciolevoli sono prescritti, gli agenti possono ordinare al conducente che ne sia sprovvisto di fermarsi oppure di proseguire la marcia rispettando specifiche cautele, come previsto dall’articolo 192 del Codice della Strada. La disciplina è differente per motocicli e ciclomotori a due ruote.

La direttiva ministeriale sull’impiego delle dotazioni invernali li esclude dall’obbligo ordinario di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli a bordo. Durante il periodo nel quale l’ordinanza è in vigore, tuttavia, motocicli e ciclomotori a due ruote possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e quando non sono in corso precipitazioni nevose. E' comunque sempre opportuno controllare l’ordinanza relativa alle strade che si devono percorrere, perché su alcuni tratti possono essere previste date differenti. Il cambio stagionale è anche l’occasione per verificare lo stato delle gomme. È importante controllare la pressione, l’eventuale presenza di tagli o deformazioni, l’usura del battistrada e l’età degli pneumatici.

Una corretta manutenzione è fondamentale perché gli pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e la strada e incidono direttamente su aderenza, frenata e stabilità. Chi utilizza pneumatici quattro stagioni dovrebbe effettuare gli stessi controlli periodici, anche se non deve affrontare il tradizionale cambio estive-invernali. La regola da ricordare, quindi, è semplice: dal 15 ottobre si può iniziare il cambio gomme, ma il 15 ottobre non scatta un obbligo nazionale generalizzato. Le prescrizioni invernali entrano normalmente in vigore dal 15 novembre sulle strade interessate dalle relative ordinanze, dove l’automobilista deve avere pneumatici adeguati oppure dispositivi antisdrucciolevoli consentiti.