(Adnkronos) - Liam Gallagher scatenato sui social. Mentre i fan sono alle prese con la corsa ai biglietti degli Oasis, il cantautore britannico è comparso sul suo profilo X per rispondere direttamente alle domande e alle richieste dei suoi fan riguardo alla caccia ai biglietti - per le date del tour 2027 della band britannica - partita ieri. Una vera e propria corsa contro il tempo che Liam Gallagher sembra seguire con attenzione, mostrandosi molto divertito sui social. Le risposte del cantautore britannico sono infatti tutt’altro che convenzionali.

C'è chi, alle prese con la caccia al biglietto, gli chiede semplicemente: “Dove sono i miei codici?”. “Controlla alle tue spalle", ha risposto lui. Un altro, invece, si lamenta del prezzo alto dei biglietti e il cantante ha replicato con una frase piuttosto enigmatica: “Sei più ricco spiritualmente”.

Si è creato così un botta e risposta giocoso. I fan hanno continuato a scrivere e a chiedere, e Liam ha replicato con risposte ironiche, brevi e spesso, almeno apparentemente, senza senso. “Sei davvero divertente”, gli fa notare un utente. “Lo so”, risponde lui. E quando qualcuno gli scrive “Ci vediamo l’anno prossimo, dai”, Gallagher rassicura: “Dai, non ti deluderemo”.