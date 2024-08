Nureci, seconda Rassegna dell'Organetto con sonorità isolane

Nureci si prepara a ospitare una serata dedicata alla musica tradizionale isolana con la seconda edizione della Rassegna dell’Organetto, che si terrà giovedì 8 agosto. L’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco e presentato da Francesco Spanu, promette di essere un’importante vetrina per i talenti locali e un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica folk sarda. La manifestazione inizierà alle 20 in piazza Ungheria, dove si esibiranno i giovani organettisti emergenti della regione. Tra i protagonisti della serata figurano Lorenzo Atzeni di Nureci, Fabiano Simbula di Genuri, Luciano Fois di Pau, Renzo Tidu di Teti e Matilda Mura di Laconi. Questi giovani artisti, con le loro performance, offriranno un assaggio delle nuove generazioni che continuano a mantenere viva la tradizione musicale sarda. A partire dalle 21:30, l’attenzione si sposterà sui maestri dell’organo, che con la loro esperienza e abilità arricchiranno la rassegna. I talentuosi musicisti includono Roberto Fadda di Austis, Peppino Bande di Sarule, Totore Chessa di Irgoli e Giovannino Pisu di Sinnai, i quali si esibiranno con

