Nuovo impianto agrivoltaico a Marrubiu, le osservazioni al Via

Il 18 luglio, la società Iberdrola Renovables Italia S.p.A. ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una richiesta per avviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 152/2006. Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “Marrubiu”, con una potenza di 57,60 megawatt picco (MWp). Le opere di connessione all’Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) saranno localizzate nei comuni di Marrubiu, Santa Giusta, Palmas Arborea e Oristano. La richiesta include anche un piano preliminare per l’utilizzo in loco delle terre e rocce da scavo, conforme all’articolo 24 del Decreto del presidente della Repubblica 120/2017. Questo passo rappresenta una fase fondamentale nella pianificazione e realizzazione dell’impianto, il quale mira a combinare la produzione di energia rinnovabile con l’uso sostenibile delle risorse agricole, contribuendo così agli obiettivi di transizione energetica previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Gli interessati sono invitati a prendere visione del progetto completo, disponibile al seguente indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11121/16682 . È

