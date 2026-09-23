Nuovo guasto nella condotta Coghinas 2, altre 24 ore di disagi nel Sassarese - Notizie

Non cessano i disagi a Sassari e Stintino, iniziati venerdì scorso 18 settembre, con l'avvio di lavori di manutenzione urgente di un tratto dell'acquedotto Coghinas 2. L'Enas, Ente acque della Sardegna ha comunicato ad Abbanoa un'ulteriore rottura nella condotta che alimenta i potabilizzatori di Truncu Reale e Monte Agnese.Il nuovo guasto è stato riscontrato nel territorio di Castelsardo e la riparazione richiederà uno stop di 24 ore della fornitura di acqua grezza, con conseguenze interruzione dell'erogazione in alcune zone di Sassari, Sorso e a Stintino.Il gestore idrico, in contatto coi sindaci dei Comuni interessati, ha approntato un piano d'emergenza per distribuire la poca risorse idrica disponibile e consentire ai serbatoi cittadini di recuperare i livelli.Nel dettaglio, a Sassari l'erogazione sarà interrotta dalle 18 di oggi fino alle 8 di domani e poi dalle 15 di domani fino alle 8 di venerdì nei quartieri di Li Punti, Predda Niedda, Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna; dalle 20 alle 8 della mattina successiva sia stasera sia domani (giovedì 24) nei di Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari; dalle 12 di domani (giovedì 24) alle 11 della mattina successiva nella Nurra di Sassari, in particolare nelle località La Corte, Palmadula, Argentiera, La Pedraia e Biancareddu.A Sorso centro l'acqua arriverà dall'acquedotto Bidighinzu, mentre interruzioni sono previste a Platamona e nell'agro dalle 12 di domani (giovedì 24) alle 11 del giorno successivo.A Stintino centro l'erogazione sarà sospesa dalle 15 di domani alle 11 del giorno successivo, mentre nella Zona turistica (Capo Flacone), a Pozzo San Nicola e nell'agro lo stop...

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