Nuovi marciapiedi e parcheggi, il futuro di Su Brugu prende forma

Inizia a prendere forma la riqualificazione dello storico quartiere di Su Brugu. Diversi i cantieri in corso che vedono impegnato il Comune con i fondi del Pnrr e tra questi quello da 2 milioni 700 mila euro per la rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali e uno da un milione 575 mila euro per la riqualificazione dell’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Alghero e delle aree circostanti. “Su Brugu è uno dei quartieri storici della città – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna -. Su quest’area della città, sede delle case dei contadini e degli artigiani, fuori dalle antiche mura, negli ultimi anni il Comune ha concentrato le sue attenzioni. Attraverso i progetti di Oristano est e del Pnrr puntiamo a un’azione di riqualificazione molto ambiziosa i cui frutti si stanno iniziando a vedere. In questo modo contiamo di restituire decoro e qualità urbana a quella vasta area di città dopo decenni di scarsa attenzione. In generale si punta a favorire i collegamenti con gli ingressi a est della città, con la piazza

