Oristano

Tutte le informazioni della Asl 5

Dalla prossima settimana cambia il calendario degli ambulatori straordinari di Ghilarza e Santu Lussurgiu, e ci sarà qualche modifica nei turni degli ASCoT di Marrubiu, Fordongianus e Villaurbana: lo ha comunicatyo la Asl di Oristano.

Da lunedì 15 il presidio di Ghilarza, ospitato nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu, aprirà il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19. Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di famiglia a Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

Nuovo calendario anche per l’ASCoT di Santu Lussurgiu, in via degli Artigiani: sarà in servizio il martedì dalle 15 alle 20 e il mercoledì dalle 9 alle 14. Possono usufruirne gli utenti di Fordongianus, Busachi, Neoneli e Ula Tirso.

A Villaurbana il turno dell’ASCoT di via Ottorino Angius 5 previsto per mercoledì 17 aprile è stato anticipato a lunedì 15, dalle 9 alle 13,30. Il servizio è riservato ai pazienti di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

Martedì 16 aprile l’ambulatorio di Marrubiu, in via Deledda, sarà aperto dalle 11,30 alle 16,30. il presidio è rivolto ai pazienti di