Nuove opportunità per lavorare all'Arpas fra concorsi e tirocini - Notizie

Chimici, biologi, geologi, ma anche fisici e periti chimici: sono le figure di laureati e diplomati più richieste dall'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, che ogni anno bandisce circa tre-quattro concorsi. Il prossimo, in arrivo entro metà ottobre, servirà a selezionare quattro periti chimici e sarà pubblicato, come i precedenti, sul sito istituzionale sardegnaambiente.it e su InPA, il Portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione pubblica.Il ricambio generazionale, per un'ente in cui il 47% dei 364 dipendenti è over 55, è la sfida dei prossimi anni. L'età media è 51,9 anni, il 63% è laureato. Dal 2022 i nuovi ingressi sono stati 126, pari al 35% dell'organico, 21 dei quali nei primi otto mesi di quest'anno.L'Agenzia stima che potrebbero essere necessarie circa 70-75 assunzioni nei prossimi cinque anni. "I vincitori delle selezioni potranno essere assegnati ai nostri laboratori di Cagliari, Sassari e Portoscuso oppure nei dipartimenti territoriali, dove si fanno i campionamenti nei fiumi, nei mari, nelle aziende e nelle discariche", spiega all'ANSA Simone Dessì, funzionario del Servizio risorse umane e referente per il reclutamento, che ha illustrato le opportunità professionale nell'Agenzia in occasione della Job Fair Turismo, Sport e Ambiente, tenutasi all'ex Manifattura di Cagliari a metà settembre."Siamo un ente pubblico lontano dall'immaginario di sportelli e timbri. Il 70% del personale ha una formazione tecnico-scientifica". I periti chimici e industriali, figure chiave dei laboratori, sono 48.Dal 2027 saranno sperimentati i tirocini extracurriculari rivolti a studenti e neolaureati, non più di una decina l'anno, della durata di sei o dodici mesi, con un compenso base di 400 euro mensili. La selezione avverrà con un avviso pubblico, in collaborazione con le università di Cagliari e Sassari e con l'Aspal, l'Agenzia sarda per le...

Leggi tutto su Ansa Sardegna